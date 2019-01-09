交通部核定 蘇花改1/17開放大貨車通行

2019-01-09 11:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部昨日核定公路總局提報的蘇花改大貨車通車時程，將於今年1月17日開放通行，公總表示，蘇花改開放大貨車通行後，台9丁線（原蘇花公路）就將禁行大貨車，但會有些例外情況；載運危險物品大貨車仍禁行蘇花改，僅能在管制時段行駛台9丁線，公司、住家位於台9丁線上的大貨車仍可行駛舊線。

蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳－東澳段，去年2月5日開放小客車通行、5月7日開放大客車通行，原希望於去年9月開放大貨車，不過考量蘇花改有3公里以上長隧道，讓載運危險物品車輛行駛風險較高，發生事故甚至引發火災，較易造成嚴重傷害；因此，要讓載運危險物品車輛仍行駛台9丁線，但就與原本蘇花改環境影響說明書有所不同，公總就花了幾個月的時間與環保署說明、釐清。近期獲環保署認定此做法不涉及環評變更，交通部可自行決定後，交通部於昨日核定公總提報的蘇花改通車日期。

蘇花改開放大貨車通行後，載運危險物品車輛仍僅能行駛台9丁線，公總表示，現在仍與貨運業者協調，對於台9丁線要採管制通行方式，雙方都有共識，但是要每天1個時段可通行，還是分上午、下午2個時段，每次可通行多久等，雙方仍持續討論當中，但會於1月17日前定案。

雖然載運危險物品大貨車、公司、住家位於台9丁線上的大貨車，仍可在管制時段行駛台9丁線，但事先都需與監理所站申請通行證；等到蘇花改開放大貨車後，台9丁線大型車減少後，就會規畫做為景觀大道，讓慢車、自行車能安全通行，慢遊蘇花公路沿線美景，至於機車是否開放行駛蘇花改，仍維持原規劃，僅能行駛台9丁線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/