難過！苗栗後龍傳今年首起石虎遭路殺

2019-01-09 11:08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕2019年初再傳石虎憾事！今凌晨12點多，苗29線後龍段又一隻石虎遭路殺，陳屍路旁，苗栗縣政府農業處今早到場處理，初判為公石虎，確切傷勢還待釐清。農業處自然保育科表示，目前正進行苗29線地下箱涵設置石虎通道，預計春節前完工，盼能避免憾事發生。

長期關注石虎的臉書粉絲團「貓徑地圖王小明」po出數張石虎陳屍苗29線路旁的照片，表示今凌晨12點多傳出今年首起石虎遭路殺，也是該路段第4隻遭路殺的石虎，直指苗29線後龍段為「石虎殺手公路」。

苗縣府農業處初判為公石虎，年紀及致命傷尚待釐清，由於苗29線東臨淺山石虎、鼬獾、穿山甲等生物棲息地，西邊則是後龍溪，石虎等動物常會穿越苗29線前往後龍溪畔取水、覓食，疑似因此遭車撞死。

農業處為改善該路段石虎路殺頻傳，推出「苗栗縣國土綠網瀕危生物保育計畫」，擬透過苗29線現有地下箱涵為石虎主要過路通道，並且在周圍設置圍網等引導石虎進入箱涵，避免衝到馬路上增加風險，預計春節前完工，降低悲劇發生機率。

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