武陵農場櫻花季2月登場 總量管制只能搭客運、遊覽車上山

2019-01-09 11:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕武陵農場櫻花季將於2月登場，為避免民眾一股腦開車出遊塞在山上，交通部公路總局今宣布，將於2月7日至27日進行管制疏運，每日限制進場人數6000人次，除1800名住宿遊客外，其餘4200名都需搭乘公共運輸、遊覽車才能上山。

公路總局表示，配合武陵農場管制，有規劃國光客運台北車站－武陵農場（每日1000人）、台北市府轉運站－武陵農場（每日1000人）、宜蘭轉運站－武陵農場（每日400人）、羅東轉運站－武陵農場（每日300人）、三星鄉綜合運動場－武陵農場（每日300人）及梨山客運梨山－武陵農場（每日200人）等6條客運路線。台北、宜蘭至武陵農場採預售方式，民眾1月17日起可至國光客運、超商（ok除外）購票；梨山至武陵1月11日開放透過網路、巴士趣App預售100張車票，其餘100張於管制期間發車前一日下午4點至晚間6點，於梨山遊客中心販售，每人限購6張。

價格方面，台北─武陵農場全票730元、優待票450元、宜蘭轉運站─武陵農場全票610元、優待票310元、羅東轉運站─武陵農場全票630元、優待票330元、三星鄉綜合運動場─武陵農場全票520元、優待票280元、梨山─武陵農場全票160元、半票80元。

除公共運輸外，住宿遊客可憑序號上武陵農場網站下載電子通行證，團體遊客透過武陵農場線上預約平台登記，1月10日起開放預約，每日限20部大巴、10部中巴。

櫻花季期間武陵農場周邊道路實施交通管制，台7線95k牛鬥橋及台7甲線74k梨山，將於沿線路段及宣導點設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。台7甲線與中124線路口，將由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無通行證車輛一律禁止進入。

武陵農場場長袁圖強表示，今年受到暖冬影響，花期有偷跑的情況，預期花況會是有層次性的開花，而非一次性全面盛開；目前場內多數山櫻花及少數昭和櫻已開花。民眾到武陵農場賞櫻有十個著名景點，特別推薦兆豐櫻花園，可居高臨下看一片花海，就像是粉紅色河流一樣，也可去古松群的櫻花台，看有高低層次的紅粉佳人花海隧道。

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