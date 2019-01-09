入冬乍暖還寒 心臟疾患遇胸悶痛、冒冷汗快就醫！

2019-01-09 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕天氣入冬轉冷，心臟冠狀動脈阻塞患者應多注意，如出現胸悶、胸痛與冒冷汗等症狀，最好提高警覺、快到醫院就醫！台南市立安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷指出，心臟病是我國國民10大死因之一，冠狀動脈疾病是其中最常見一種，在台灣罹患此病人數逐年增加，值得注意的是連現在年輕人都容易得到冠心病，不能忽視。

陳韋廷醫師表示，心臟冠狀動脈阻塞又稱狹心症，主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇累積，形成不規則粥塊脂肪，讓動脈硬化與堵塞，導致心肌缺氧壞死，這好發於中老年人、有家族病史、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病、性格急躁、壓力過大及缺乏運動等人。

這病臨床表現為突然出現胸骨後或心前區絞痛，疼痛上達左肩、臂部及頸部，伴有噁心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促、出冷汗、甚至暈厥等症狀。檢查部分包含運動心電圖、鉈201心臟灌流掃描及心導管檢查。

陳韋廷說，心肌梗塞發生猝不及防，有鑑於此，安南醫院心血管中心提供24小時全年無休的心導管介入性治療、心臟重症及心臟影像服務，讓民眾享有第一流的心血管照護。冠狀動脈疾病治療首要是預防，其次是藥物，若在藥物無法控制下，就要考慮心導管手術。目前心導管技術發展快速，現在可利用血管支架，尤其是塗藥血管支架達到很好的治療效果，應用在急性心肌梗塞發作時，能很快打通堵塞的冠狀動脈，有效挽救缺氧的心肌不致壞死。

陳韋廷強調，預防心臟冠狀動脈疾病不二法門，是良好飲食與生活習慣、平時多攝取高纖低膽固醇食物，烹飪時以低油、低鹽為原則，維持良好運動習慣、放鬆心情並戒除菸酒。

  • 台南市立安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷提醒入冬後心臟冠狀動脈阻塞患者要多注意胸悶、痛與冒冷汗等警訊症狀。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷提醒入冬後心臟冠狀動脈阻塞患者要多注意胸悶、痛與冒冷汗等警訊症狀。（記者王俊忠翻攝）

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