入冬乍暖還寒 心臟疾患遇胸悶痛、冒冷汗快就醫！

2019-01-09 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕天氣入冬轉冷，心臟冠狀動脈阻塞患者應多注意，如出現胸悶、胸痛與冒冷汗等症狀，最好提高警覺、快到醫院就醫！台南市立安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷指出，心臟病是我國國民10大死因之一，冠狀動脈疾病是其中最常見一種，在台灣罹患此病人數逐年增加，值得注意的是連現在年輕人都容易得到冠心病，不能忽視。

陳韋廷醫師表示，心臟冠狀動脈阻塞又稱狹心症，主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇累積，形成不規則粥塊脂肪，讓動脈硬化與堵塞，導致心肌缺氧壞死，這好發於中老年人、有家族病史、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病、性格急躁、壓力過大及缺乏運動等人。

這病臨床表現為突然出現胸骨後或心前區絞痛，疼痛上達左肩、臂部及頸部，伴有噁心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促、出冷汗、甚至暈厥等症狀。檢查部分包含運動心電圖、鉈201心臟灌流掃描及心導管檢查。

陳韋廷說，心肌梗塞發生猝不及防，有鑑於此，安南醫院心血管中心提供24小時全年無休的心導管介入性治療、心臟重症及心臟影像服務，讓民眾享有第一流的心血管照護。冠狀動脈疾病治療首要是預防，其次是藥物，若在藥物無法控制下，就要考慮心導管手術。目前心導管技術發展快速，現在可利用血管支架，尤其是塗藥血管支架達到很好的治療效果，應用在急性心肌梗塞發作時，能很快打通堵塞的冠狀動脈，有效挽救缺氧的心肌不致壞死。

陳韋廷強調，預防心臟冠狀動脈疾病不二法門，是良好飲食與生活習慣、平時多攝取高纖低膽固醇食物，烹飪時以低油、低鹽為原則，維持良好運動習慣、放鬆心情並戒除菸酒。

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