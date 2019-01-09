中科管理局「讓人進得來」 將舉辦中科之美的攝影比賽

2019-01-09 07:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要讓中科園區更接地氣，「人進得來」，不要讓民眾認為只是一個冷冰冰的科技園區，中科管理局致力於台中園區的自然生態及公共藝術的設置，只要用心的走一趟，就會發現園區內有很多驚艷的景點，中科為了讓更多民眾走進園區，過完年後要舉辦攝影比賽，要讓民眾藉著鏡頭的捕捉，接近中科，了解中科。

中科管理局已成立15年，台中園區橫跨著西屯及大雅區，過去在開發時，原本是一片紅土，還常常挖到蕃薯，而隨著國人環保意識抬頭，管理局致力於園區的生態保護，很多廠商也配合。

中科運用生態工法，以大肚山中科基地蘊藏的優質卵礫石為素材，營造的橫山公園、水堀頭公園，經過10餘年的養護，現已綠樹成蔭、生意盎然、生態豐富，鳥類、昆蟲飛舞悠遊，民眾也樂於親近散步活動。

台積電15A廠雖是高科技廠，但在廠房周邊營造的會呼吸的生態綠牆，南側中科路旁的樟樹大道，以及樹形優美的苦楝大樹，形成優美景緻，更多四季美景，都藏在中科一隅，中科管理局正等待民眾細品探賞。

此外，台中園區的建築，在興建當初，營造許多特色，如西區山坡的西區高架水塔，造型如帆船，還有智慧機器人自造基地，宛如星際總部。

另外，設置了很多公共藝術，如迎賓彩帶、金色山脈.四方風動等，還邀請以色列藝術家大衛葛斯坦設計的松鼠坡上的追逐、紫斑蝶停留的樹上、生命窗景等，這些公共藝術都相當令人驚艷。

中科管理局副局長施文芳表示，中科每一片土地，都有創意與美感的存在，因此正規劃舉辦攝影比賽，要吸引民眾走進園區，進而親近中科，把園區當作自家後花園，願意隨時來逛逛，讓中科增加更多人文的色彩。

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