台灣霹靂火邢素蘭變臉成真！高醫獲准臉部移植

2019-01-09 06:13

〔記者方志賢／高雄報導〕好萊塢電影「變臉」（Face off）情節，以及台灣霹靂火邢素蘭「變臉」劇情都可能真實在台灣上演！

經過2年申請，高醫終於全國首獲衛福部核可，將進行台灣首例臉部移植手術。高醫變臉團隊的靈魂人物外科部主任郭耀仁，在完成亞洲首例手臂移植後，將挑戰世界上最高難度的變臉手術。

高醫外科部主任郭耀仁在本月2日舉辦的「複合組織異體移植研討會」上，宣布這項令人振奮的消息，與會的國內外專家學者為台灣具備變臉的條件與能力，也給予高度肯定與祝福。

郭耀仁曾於2014年創下台灣首例也是亞洲首例手臂移植，2016年又完成台灣首例高位手臂移植也是第二例手臂移植手術。

為挑戰變臉手術，郭耀仁「十年磨一劍」，從早期黑豬換白豬臉等動物實驗、出國研習、當指導員，到近幾年從國外進口新鮮大體、赴花蓮慈濟大體模擬試驗中心實體演練，10年來至少演練過40、50個大體的臉部。

「閉著眼整個步驟都在腦海，不能弄錯任何步驟！」郭耀仁說，變臉手術過程繁複，必須不斷演練，把上百個手術步驟全烙印在腦海中，決不能有任何閃失差錯。

郭耀仁說，變臉手術比手臂移植還困難，從髮線沿著前耳或後耳劃刀到頸部，將捐贈者臉部皮膚、10條重要神經、10條大血管、40、50塊肌肉切割下來，再縫合到受贈者的臉上，若嚴重外傷者連骨頭也要移植，除血管、皮瓣、肌腱縫合，還要結合運動、感覺神經，才能讓新臉發揮功能。手術需兩組人力同步進行，約需15到20個小時。

郭耀仁指出，自2005年世界首例變臉手術實施迄今，全球共完成40例成功個案，接受手術患者包含槍傷、燒燙傷、神經纖維瘤、動物咬傷等，術後第一年發生急性排斥機會很高，但經高劑量免疫抑制治療，大都可以控制。

郭耀仁說，其他的併發症包含感染、代謝功能失調，其中有5位接受移植手術的病患因癌症過世，經長期追蹤，部分功能及感覺得以恢復並且患者對於社交接受度皆有改善。高醫通過核可後，將對外徵求志願臨床試驗者，讓臉部變形的毀容者，可透過變臉手術，展開新的人生。

高醫團隊成員李宜龍醫師也說，第一次變臉大體演練時，過程很震撼，包括鋸骨頭、血管、神經如何保留，都要小心翼翼，不慎割到大動脈就大出血，難以收拾。

高醫團隊之一、整外顱顏重建專家暨燒傷中心主任李書欣表示，變臉手術若能成功，讓患者外觀恢復到近乎正常且改善生活品質。至於變臉後等同換了一個人，患者及至親好友能否接受？更須術前做好心理評估。

高醫精神科醫師林皇吉表示，臉部移植病患術前評估精神心理層面及術後社會接受度相當重要，這可能需要幾年時間，患者才能接受新臉的改變，術前需經嚴謹評估。

高醫附院院長侯明鋒表示，高醫大全力發展尖端移植，包括已通過的手臂及臉部移植，另子宮移植及下肢移植也成立團隊，進行相關學術研究與實驗，希望帶動移植風潮，搶救更多的生命，讓病人有更好的生活品質，台灣醫療持續發光。

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