「翻轉烏溪不能只做一半」 立委：遊憩廊道莫忘彰化芬園段

2019-01-09 00:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕翻轉烏溪，只做一半？烏溪水岸遊憩廊道只規畫和美、伸港段，彰化縣立委黃秀芳8日與水利署副署長曹華平共同會勘，黃秀芳認為，應該要延伸到彰化市、芬園段。縣府城觀處長馬英傑則說，一期工程已經發包，二期工程將爭取前瞻建設經費；彰芬段因地處國道高架路段下方，瓶頸路段仍有待克服。

縣議員尤瑞春、賴清美、莊陞漢也到場，他們說，烏溪現有的堤頂道路深受單車族喜愛，應該全線打通，打造自行車道，讓烏溪成為串連北彰化的單車廊道。

和美鎮民張秀山騎自行車經過會勘地點，他說，只要有時間就會騎單車來烏溪廊道，他認為，應該要整條打通到芬園，因為烏溪堤頂道路平坦好騎，騎起來很舒服，尤其晨昏也有許多長者或外來移工來散步，期待全線都能打造為休閒廊道。

黃秀芳說，翻轉烏溪，不能只做一半，也就只做和伸段，卻不做彰芬段，應該整個串連起來，即使彰芬段有國道高架路段的瓶頸點，仍應該完善規畫來克服。

馬英傑指出，目前一期工程已經發包，預計春節後可望開工，將施作國道一號到嘉卿路段，長度約4.8公里，第二期工程為嘉卿路到台61線，長段為7.5公里，將爭取前瞻建設經費，第三期工程為綠美化的景觀部分。

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