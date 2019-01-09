醫病》中年胖男軟便多、腹脹解血便 當心大腸癌上身

2019-01-09 00:15

〔記者王俊忠／台南報導〕39歲黃先生有抽菸習慣是肥胖體型，腰圍達96公分，家族有大腸癌史，因為1天多次軟便及腹脹數月之久，近日又解血便，到台南郭綜合醫院胃腸科就診，安排大腸鏡檢查發現乙狀結腸有2公分瘜肉，以大腸鏡電刀完整切除，病理報告為絨毛型腺瘤合併高度細胞異生（癌前病變），經過1年後大腸鏡追蹤並未復發。

郭綜合醫院指出，隨著國人飲食西化，加上缺乏運動，大腸癌一年發生人數已增加到1萬5500人，一躍成為世界第一及國人發生率最多的癌症，每年造成5千人死亡。如何降低大腸癌發生率，是非常值得重視的課題。

郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師表示，大腸癌初期沒有症狀，一般由瘜肉演變而成，如果在瘜肉階段，經大腸鏡將其切除，可以減少大腸癌發生率。因腸胃科門診常有病患猶豫要不要做大腸鏡？他根據多年臨床經驗，提出12項警訊供民眾參考，以決定是否接受大腸檢查。

1、解血便或糞便潛血反應，國民健康署提供50-74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查；

2、排便習慣或糞便形狀發生改變逾兩星期以上；

3、年紀大於50歲，研究分析大腸癌好發年齡是50至75歲，50歲以上合併腹部不適症狀，可考慮大腸鏡檢查；

4、不明原因慢性貧血及倦怠；

5、腹部摸到腫塊；

6、家族大腸癌病史；

7、有大腸腺瘤型瘜肉或發炎性大腸炎病史；

8、嗜食燒烤紅肉及加工肉品，少食高纖蔬果者；

9、肥胖及缺乏運動者；

10、不明原因腫瘤指數（CEA及CA-199）上升；

11、長期抽菸及酗酒；

12、不明原因慢性腹痛及體重減輕。

陳進生表示，大腸鏡檢查有輕到重度疼痛，可完整觀察大腸及進行腫瘤切片、瘜肉切除與止血術。擔心檢查疼痛者可考慮接受減痛大腸鏡。陳進生說，符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸鏡檢查，針對大腸鏡疼痛及麻醉風險有強烈心理恐懼者，可考慮大腸鋇劑攝影術（+乙狀結腸鏡），早期診斷、早期治療，永保安康。

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