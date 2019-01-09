醫病》中年胖男軟便多、腹脹解血便 當心大腸癌上身

郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師提出大腸癌十二大警訊可做大腸鏡檢查。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師提出大腸癌十二大警訊可做大腸鏡檢查。（記者王俊忠攝）

2019-01-09 00:15

〔記者王俊忠／台南報導〕39歲黃先生有抽菸習慣是肥胖體型，腰圍達96公分，家族有大腸癌史，因為1天多次軟便及腹脹數月之久，近日又解血便，到台南郭綜合醫院胃腸科就診，安排大腸鏡檢查發現乙狀結腸有2公分瘜肉，以大腸鏡電刀完整切除，病理報告為絨毛型腺瘤合併高度細胞異生（癌前病變），經過1年後大腸鏡追蹤並未復發。

郭綜合醫院指出，隨著國人飲食西化，加上缺乏運動，大腸癌一年發生人數已增加到1萬5500人，一躍成為世界第一及國人發生率最多的癌症，每年造成5千人死亡。如何降低大腸癌發生率，是非常值得重視的課題。

郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師表示，大腸癌初期沒有症狀，一般由瘜肉演變而成，如果在瘜肉階段，經大腸鏡將其切除，可以減少大腸癌發生率。因腸胃科門診常有病患猶豫要不要做大腸鏡？他根據多年臨床經驗，提出12項警訊供民眾參考，以決定是否接受大腸檢查。

1、解血便或糞便潛血反應，國民健康署提供50-74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查；

2、排便習慣或糞便形狀發生改變逾兩星期以上；

3、年紀大於50歲，研究分析大腸癌好發年齡是50至75歲，50歲以上合併腹部不適症狀，可考慮大腸鏡檢查；

4、不明原因慢性貧血及倦怠；

5、腹部摸到腫塊；

6、家族大腸癌病史；

7、有大腸腺瘤型瘜肉或發炎性大腸炎病史；

8、嗜食燒烤紅肉及加工肉品，少食高纖蔬果者；

9、肥胖及缺乏運動者；

10、不明原因腫瘤指數（CEA及CA-199）上升；

11、長期抽菸及酗酒；

12、不明原因慢性腹痛及體重減輕。

陳進生表示，大腸鏡檢查有輕到重度疼痛，可完整觀察大腸及進行腫瘤切片、瘜肉切除與止血術。擔心檢查疼痛者可考慮接受減痛大腸鏡。陳進生說，符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸鏡檢查，針對大腸鏡疼痛及麻醉風險有強烈心理恐懼者，可考慮大腸鋇劑攝影術（+乙狀結腸鏡），早期診斷、早期治療，永保安康。

  • 郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師以大腸鏡電刀切除大腸內息肉。（記者王俊忠翻攝）

    郭綜合醫院胃腸肝膽科主任陳進生醫師以大腸鏡電刀切除大腸內息肉。（記者王俊忠翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/