按讚留言即享加油5折優惠？ 中油怒駁：詐騙！

2019-01-09 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕近年來網路詐騙手法推陳出新，年節將近，詐騙手段層出不窮。臉書上昨天出現名為「中油迎新年推出特別活動」，聲稱只要在粉專留言按讚，加入LINE好友，即可獲得「中油自助加油5折券」，吸引不少網友留言。但中油今天跳出來駁斥說，這個社群帳號並非台灣中油設立，怒斥這明擺著是詐騙！

中油今天在官網發布的新聞稿指出，近來出現有不肖人士假借中油名義，於社群上散播不實消息。臉書專頁「中油優惠」昨天發文，「新的一年中油將推出專屬我們的官方網站。由於長年油價飆漲因此新的一年中油將搭配自助加油方案給予民眾優惠」，並要求民眾留言「我愛中油」，即可享有自助加油5折優惠，欺騙民眾湧入留言。

中油說，去年就有不少不肖人士多次假藉中油名義行騙，透過社群、通訊軟體發送不實訊息給民眾，沒想到今年又有類似案例，中油痛批，「以惡劣手法欺瞞不知情民眾，藉此竊取個資或另有他圖，實不足取。」中油強調，這個粉專並非中油官方設立，也從未在手機通訊軟體設立過官方帳號，日後若真有什麼活動或優惠，一律都會透過官網公告以及新聞稿傳達給大家，呼籲民眾別再被騙了！

中油也說，對於粉專假藉中油名義，盜用企業識別標誌及官網圖片，這樣的不法行徑中油方面已主動調查，將視情況採取法律行動，以確保維護消費者群益，以及中油內部資訊、交易安全。中油也希望民眾若發現有任何類似詐騙情節，可透過社群或通訊軟體的功能提出檢舉，或直接向中油查證，以免受害。

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