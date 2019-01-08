大溪普濟堂圓斗祈福 5000份平安點心連兩天大放送

2019-01-08 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕舊的農曆一年即將結束，桃園市百年古剎大溪普濟堂，為了讓信眾能走過陰霾，來年光明、平安，今明（8、9日）兩天中午在廟前廣場舉辦圓斗祈福儀式，提供5000份熱騰騰的平安點心，有平安粥、平安麵、平安粄條、平安湯圓和平安米粉供善信呷平安；普濟堂主任委員陳義春說，吃平安點心求平安是普濟堂一直以來最受歡迎的習俗，迄今數十年來從不間斷。

供奉關聖帝君為主神的大溪普濟堂，是北台灣著名的關公廟之一，每年農曆6月24日，大溪各街道可謂熱鬧非凡，萬頭攢動，堪稱全國關公慶典最盛大的廟會活動，也成為桃園市文藝季的領頭羊。

地方文史工作者黃建義也說，大溪普濟堂「起斗」與「圓斗」祭祀活動供應「平安點心」緣起於早期物力維艱，家中經營碾米業的、也是大溪大房豆干創始人「黃大目」長子黃伯輝時任普濟堂主委，有感於地方信眾虔誠參與廟宇祭祀活動，於是自掏腰包供應家中白米在普濟堂煮粥提供前來參與「起斗」與「圓斗」活動的信眾食用，大家稱為「平安粥」。此後，大溪普濟堂遇大型活動均會供應「平安點心」，信眾也都井然有序排隊享用。

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