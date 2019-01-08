午仔魚折損率定2成引反彈 漁業署從善如流改定上限

2019-01-08 23:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，民間俗諺中的「一午、二鯧、三鮸」需求漸增，其中，午仔魚產量，屏東縣佔全台8成。為提升品質及食品安全，漁業署於林邊區漁會召開說明會，擬定未來除了魚苖放養量確實申報，每公頃產量訂合理生產的50噸上限。

午仔魚以外銷為主，需具備產銷履歷或類似屏東水產雙認證等，若不具產銷履歷者，則要送驗獲得合格檢驗報告才能出口，但部分貪圖方便的盤商或養殖戶，利用合格者的人頭銷售漁獲，甚至出現比放養量合理的產量還高2倍的出貨量，合格戶擔憂品質及管理引來疑慮，讓台灣午仔魚口碑受影響。

近來外銷頻繁，漁業署以折損2成的數據要求超標戶釐清來源，避免遭人混入，卻反而引來養殖戶譏嘲，「養到剩8成是技術問題」。漁業署廣徵意見，改定為每公頃產量40噸為原則，上限50噸的合理標準，超過者除了檢附魚苗單據、放養量，並加強由屏縣府認定該戶實際養殖情況，從折損率改為合理產量上限，獲得在場養殖戶及盤商大致同意。

漁業署說，具產銷履歷驗證業者，依法檢附產銷履歷證書及產品的出售追溯碼，即可免附檢驗報告，但非產銷履歷驗證戶，將派員檢驗，報告效期經養殖戶反映需配合養殖時程，共有2個月或3個月待研議。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，民間魚肉肉質排名如「一午、二鯧、三鮸」，各種版本中，總是呈現「誰在爭第二」的狀況，但午仔魚始終獨佔鰲頭，光是靠著肉質綿密細嫩就已非常搶手，為了讓更多消費者能接受午仔魚，籲請養殖戶加入產銷履歷，從源頭控管，落實申報放養量，再搭配安全用藥養殖，提升自主性管理，讓午仔魚產業更具競爭力。

台灣午仔魚去年出口8100多噸，其中6000噸外銷中國，屬近年外銷產品中異軍突起者，屏東林邊、佳冬到枋寮氣溫適合、水源乾淨又豐沛，養了超過300公頃午仔魚。一般午仔魚約長到8兩左右出貨，目前池邊價1台斤約120元以上，接近年關，後勢上看140元。

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