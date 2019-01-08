高雄LV級蜜棗進軍香港超市 今年估外銷成長2至3成

2019-01-08 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蜜棗產季到來，市府農業局與外貿協會合作，10日起進軍香港水果嘉年華12天，行銷LV級蜜棗、芭樂等，開拓香港知名連鎖超市的新市場，每周下訂單蜜棗500公斤，今更有中國四川企業參觀集貨場，目前已有10多家中國業者接洽，預估今年蜜棗外銷可望增加2至3成。

燕巢區生產芭樂、蜜棗、西施柚受歡迎，尤以蜜棗、芭樂栽種面積、產值、產量都是全國第一，以現有耕地面積近3000公頃，其中芭樂佔了近二分之一；棗子種植面積約200公頃。

值得一提的是，燕巢區有得天獨厚的石灰岩地質，加上農友精進的技術，栽培出高品質的LV級蜜棗，符合國家CAS吉園圃殘留毒檢驗合格，當天採收、當天配送，新鮮味美又安全，也是全國評鑑比賽的常勝軍，被譽為「全國冠軍蜜棗故鄉」。

農業局今年大力拚外銷，除了以過去打下的外銷基礎，維持加拿大、新加坡、馬來西亞等市場穩定成長，更攜手外貿協會進軍香港，10日起至21日共12天，舉辦2019台灣水果嘉年華，行銷LV級農產蜜棗、芭樂等農產品。

農業局表示，LV級蜜棗每顆重達4兩，果實碩大、甜美多汁、口感清脆，甜度大約14至15度，今吸引中國四川企業參觀集貨場，驚豔高雄蜜棗品質好，相較於中國蜜棗口感酸澀，高雄蜜棗宛如青蘋果，吃起來甜蜜多汁，令人回味不已！

農業局指出，高雄蜜棗今年產量正常，持續外銷加拿大等多個國家，目前有10多家中國貿易商接洽，3月也將外銷日本，可望帶動芭樂等外銷，期盼發揮加乘效果；局長吳芳銘表示，農業發展目標是如何將土產變精品，提升價值、創造價格，為農民找出路、建品牌。

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