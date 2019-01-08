醫病》穿鞋墊矯正無效！兒童三七步 小心長短腳

2019-01-08 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名小六田俓短跑選手因長短腳，右膝後方疼痛，穿矯正鞋墊後更痛、更跛，後來確診是「功能性長短腳」因長期站姿、坐姿不良，造成骨盆歪斜，右腳比左腳長2.5公分，經矯正姿勢和物理治療復健1個月後，雙腳幾乎恢復等長，重新上田徑場，而且跑得更快。

中山醫學大學附設醫院復健科醫師楊哲魁表示，每個人都有長短腳，但雙腳長度差距超過1公分就不正常，常見小學高年級學童因膝痛、腳痛、姿勢不良就診，一旦有長短腳超過8成是功能性問題，大多是坐相、站姿不良造成，青春期未結束前是矯正黃金治療期，成效好，否則長期長短腳會脊椎側彎。

另外長短腳原因是結構性問題，如骨折、外傷造成「結構性長短腳」，雙側腿骨不等長，可能要手術治療。

這名就讀小六的林小弟，去年3月出現右膝後方疼痛，曾就診中西醫說是長短腳，穿鞋墊矯正，結果更惡化，右膝一碰就痛，上下樓、熱身運動就痛，6月來院就醫，外觀測量發現右腳比左腳長2.5公分，但X光檢查兩腳的大腿和小腿骨都一樣長。

楊哲魁說，林小弟長期姿勢不良造成骨盆歪斜，變成長短腳，較長的右腿因長時間承重，右大腿後肌僵緊，引起右膝疼痛、跛行，如果穿上鞋墊矯正，在短腳加高鞋墊，反而會讓骨盆歪斜得更嚴重、膝蓋更痛。

林小弟經過每週3次物理治療，伸展放鬆大腿後肌、矯治前傾的右側骨盆和訓練核心肌群，加上居家運動復健，2週後症狀明顯改善，1個月後兩腳長差距在1公分內，右腳能伸直，原本輕微的胸腰段脊椎側彎，也矯治正常了，但要預防復發，每半年要持續追蹤。

中山附醫物理治療師吳美潔建議可做脊椎伸展運動保健脊椎和姿勢，雙腳與肩同寬，頭部、身體向前挺直，雙手向上伸展20秒，每天做4回、每次5至8次。

楊哲魁提醒，家長如果發現孩子有膝痛、腳痛超過2週，應就診復健科或物理治療師評估，如果是功能性長短腳，建議從生活中的姿勢矯正及脊椎運動做起，才是矯正長短腳、防治下肢痛或背痛的根本之道。

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