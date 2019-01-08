桃園太陽能補助開跑 避免秒殺發生 今年採抽籤

2019-01-08 22:31

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府每年補助民眾裝設太陽能板幾乎都是秒殺，今年又編列3000萬元受理各界申請，為求公平起見，今年的補助會先受理申請，然後公開抽籤，凡在6月30日前取得設備登記者都能提出申請，另去年未獲補助案件，今年也能提出申請，也就是同一案件最多有兩次申請機會，民眾要多加把握。

桃園市推動設置再生能源補助計畫共編列3000萬元補助民眾、團體，除針對私有合法建築物補助設置太陽光電發電系統外，今年也增加儲能設備補助，每案最高補助99萬元，今年採取先受理後抽籤方式，受理期間結束後若，申請案件超過補助金額時採公開抽籤。

去年取得設備登記者案件也可申請補助，自十日起至3月10日前提出申請即可；另今年6月30日前取得設備登記者，7月1日至8月31日前申請，各階段申請案件將以公開抽籤方式決定受補助對象。

經濟發展局公用事業科長江信潔表示，只要在6月30日前取得設備登記者都可於今年提出申請，如果未中籤，也可以參加明年的申請，也就是說有兩次機會，但7月以後取得設備登記者，就只能參加明年的申請，只有1次機會，民眾要把握機會。

江信潔說，桃園升格後，就編列預算鼓勵民眾於合法建築物設置太陽光電發電系統，至今補助190案，裝置容量達17.32MW，預估年發電量約1645萬度，約可供應4524戶家庭年用電量，年減碳量約8702公噸。

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