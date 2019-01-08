盼準媽媽們返鄉生 恆春半島首見「微型坐月子中心」

2019-01-08 23:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療資源一向缺乏，留鄉生產的比率低於一成，近年專職婦幼醫療的恆春基督教醫院今年首度規劃設置3間「月子中心」套房，讓恆春半島的媽媽不僅可以本地安心生產外，更可以享受貼心的坐月子服務，希望吸引更多產婦留鄉生產。

「能留在家鄉生產是最幸福的事！」首位入住的媽媽向院方說，家人都忙於工作，加上還有一位一歲多的孩子需要照顧，幾經考慮加上評估恆基環境，決定選擇在恆基辦理產後自費住院，不僅能夠安心坐月子，家人也可以就近關懷照顧，讓她感到便利又安心。

近期啟用的「月子中心」，雖然只有3個自費套房，但會有婦產科醫師定期巡視關懷產後身體恢復狀況，提供醫療建議，護理人員也會到房內評估媽咪產後復原及協助母乳哺餵及脹奶處理等，還有有兒科醫師巡視嬰兒身體健康狀況，設施雖簡單卻不馬虎。

恆基院長陳志成表示，為了提供恆春半島媽媽和寶寶更優質的醫療環境，去年全力申請「母嬰親善醫院認證」，還有同仁擔憂「醫院規模這麼小、人力不足、設備和環境也比不上大醫院，怎麼可能？」但他認為「就算沒有通過，也可以知道有哪些需要改進的地方」，也順利在今年初就收到「母嬰親善醫療院所認證合格證書」。

「難道半島的產婦和嬰孩不值得最好的照顧嗎？」陳志成認為，107年的恆春半島的生產數指標，是要有30個新生嬰孩，但恆基接生了26個，恆旅接生1個，接生總數雖未達目標，但留在恆春生產的比例比前一年度仍有提昇，恆基也決定進一步加強服務，催生恆春半島首個「月子中心」，期盼增強更多產婦留在半島生產的意願，家中長輩可以方便地照顧到女兒或媳婦，看個金孫寶貝不必再舟車勞頓。

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