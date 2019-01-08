台灣社福總盟餐會 蔡英文讚陳節如「社運典範」

2019-01-08 21:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會福利總盟今天舉辦年末聯合感恩餐會，席開80桌，除了邀請兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙等團體參與，也提供社福表演團體演出精彩節目。蔡總統肯定總盟理事長陳節如給予她的許多幫助，以及在社福方面的貢獻，是優秀典範。

今天列席參會者冠蓋雲集，包括總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰、政務委員林萬億，衛福部長陳時中、立委吳玉琴、林靜儀、陳曼麗、邱泰源等、監察委員王幼玲等政府官員及民代。

陳節如致詞時細數許多社福架構性政策的推動成果，包括政府採購法修法、因應勞基法一例一休的計畫、社福用地取得的程序等等，至於新的一年將研議社會福利基本法，希望透過更好的法律架構，讓各項服務更上軌道。

蔡英文致詞時則打趣說，陳節如所帶領的團體的餐會，政府很多官員、立委、監委等都不敢不來，連總統也不敢不來，現場有很多負責政策的官員，她提醒，「陳大姐有什麼交代要注意」，惹得哄堂大笑。

蔡英文並說，感謝總盟創立以來付出不遺餘力，不管在人員、法令、預算等等方面，從她擔任主席、總統，陳節如一路上幫助她很多，從創立相關團體開始投入社會福利，已經30多年，是最優秀的社運典範。

蔡英文也細數政績，包括政府都在積極推動多項方案，包括基本工資調高到2萬3000元、時薪提高到150元，稅的方面，也提高4項扣除額，讓越薪3萬以下免繳所得稅，政府會持續跟各團體一起努力，追求福利及正義。

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