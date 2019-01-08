亞培安素驚見沉澱物 業者聲明檢驗結果正常

2019-01-08 21:03

〔記者林惠琴／台北報導〕日前有民眾發現亞培安素沛力（香草口味）、安素原味不甜菁選等2款塑膠瓶裝產品有沉澱物，台北市衛生局調查結果尚未出爐，但亞培公司醉心聲明指出，在原味不甜菁選未發現沉澱物，安素沛力沉澱物經檢驗則是正常營養成分。

去年9月亞培公司先是亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體、愛美力HN等6款鐵罐裝產品出現凝塊等情形，下架超過264萬罐；12月又有民眾發現亞培安素沛力（香草口味）、安素原味不甜菁選等2款塑膠瓶裝產品有沉澱物。

亞培公司聲明指出，公司針對2項客訴產品進一步了解，原味不甜菁選無論在未搖勻或搖勻狀況下，均沒有發現沉澱物，至於安素沛力的沉澱物，委託第三方獨立檢測機構 Eurofins Food Integrity and Innovation進行檢驗，結果發現由磷酸鈣及蛋白質形成，為產品的正常營養成分。

亞培公司補充，截至今年1月4日所收到的檢驗結果及相關生產製造紀錄等資訊，相關產品符合品質要求及衛生標準規範，無危害衛生安全疑慮，且產品風味、口感均正常。

亞培公司也強調，每一批產品製造出廠前，皆須通過全面性、大規模最嚴格標準的驗收檢查，只有符合產品才得以出廠，並強調亟盼消費者如對產品有任何疑慮，均能來電、來函告知。

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