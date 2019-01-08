新竹縣地價稅暴漲 原來還有「這原因」…

2019-01-08 21:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣去年選前鬧得沸沸揚揚的地價稅暴漲爭議，縣府地政處將在舊曆年前對符合辦理更正公告地價相關規定案件重開地價評議委員會，目前已完成6成申請案的複查，本月15日就可望全部結束。地政處分析發現，陳情者地價稅上漲6到10倍不等，但新竹縣去年公告地價漲幅約僅2到4倍，研判除公告地價調整、納稅義務人去年新購有土地、或因重劃區減半徵收優惠結束等造成部分鄉親地價稅暴增，另外賦稅採累進稅率也是關鍵。

縣府稅捐局局長彭惠珠解釋，地價稅所採的累進稅率是中央訂定的，分成幾個級距，各級距的劃分以全縣的累進起點地價為基礎。

私有地公告地價沒超過前述累進起點地價的人，以千分之10稅率計算地價稅。超過但不到累進起點地價5倍的人適用千分之15；超過5倍到10倍之間的用千分之25；超過10倍到15倍的用千分之35；超過15倍到20倍的適用千分之45；超過20倍以上的人就是用千分之55的稅率。

稅捐局表示，累進起點地價的計算方式設定在「7公畝」前提下，拿全縣扣掉工、礦、農以及免稅地地價後的「總地價」，去除以全縣扣掉前述4種用地面積後的所剩「總面積」而來。

由於新竹縣免稅地的公告地價過高，導致累進起點地價偏低，民眾的私有地公告地價很容易就是累進起點地價的好幾倍，適用的累進稅率自然也就偏高。

地政處處長魏嘉憲說，他們已請縣府稅捐局提供申請複查的鄉親其於2017年應繳地價稅金額的相關資料，以進一步比對、分析且提出因應對策，供屆時重開的地評會評議時做參考。

縣府直言，他們針對全部8142件申請複查案依申請複查的地號做檢討，看該地號所屬地價區段有沒有符合「辦理更正公告地價公告土地現值作業注意事項」的規定，符合者，經所屬地政事務所呈報縣府核定，或經縣府地評會評議通過，該地號的公告地價才會更正。

縣長楊文科要求地政處，務必依前述作業注意事項認真處理民眾的反映，對辦理的結果要清楚、具體分析，且透過這個分析研究，釐清這次地價稅暴漲的原因到底是前述哪些，以回應抗爭鄉親的意見。

縣府表示，去年全縣20萬4000件地價稅單，總稅額約16億7000多萬，當中有8142件、2億8000多萬元的稅額被申請更正，佔總件數的4％、稅額的17％。

這些申請更正的件數中，有395件被列異常，原因是：申請者資料填寫錯誤、去年根本名下沒有土地或地價稅在100元以下沒稅單、或者是地價稅被調減，但卻仍都跑去填單申請複查。

有趣的是，這次全縣1萬3228戶地價稅被調減，原因除了客觀環境使之確實被直接調減賦稅之外，另有些人就是因前述公告地價調漲、牽動累進起點地價上揚，導致個人適用的地價稅累進稅率降低之故。

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