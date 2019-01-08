彰化全縣國中小不再有保全？ 縣府說話了…

2019-01-08 21:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣校園安全將出現空窗期？縣議員賴清美接獲陳情，全縣215所國中小學校的校園保全，只能工作到這個月底，令人憂心未來的校園安全會亮起紅燈。縣府教育處長陳逸玲說，今年度校園保全沒有編一毛錢，目前正在盤點校安人力，會盡全力讓師生有個安全校園。

賴清美指出，全縣校園保全共有215人，校校都有保全來肩負校園安全，尤其在教育替代役退場後，更需要保全來扛起校安重責，年關將近，215人何去何從，保全也人心惶惶。

沒編經費 教育基金結餘急撥千萬

陳逸玲強調，今年度完全沒有編校園保全的一毛錢，考量到校園安全不能有空窗期，去年底緊急從教育基金年底結餘款，撥款約1000萬元，作為這個月的全縣校園保全經費。

陳逸玲指出，因為今年度預算根本就沒有校園保全的科目，所以在沒有編列一毛錢經費都沒有情況下，正請各校盤點學校的人力，希望工友、技工、臨時校安人力，甚至於志工家長或社區巡守能予以協助，縣府一定會全力來協助，讓孩子有最安全的校園環境。

陳逸玲強調，全縣215所國中小學校的校園保全所需經費約為1.1億元，未來也將視財政情況來全力爭取校園安全的經費，以守護師生安全為優先。

校園保全是前縣長魏明谷在前年9月開始推動，起初以全縣146所、7班以上的國中小配置1名校園保全人員；6班以下學校配置教育替代役；隨著教育替代役逐步走入歷史，去年開始補足其他69所班級數在6班以下的學校，達到全縣215所國中小，校校有保全的目標。

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