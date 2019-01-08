太「朕」點！故宮「隆哥尾牙宴」 社群小編們選秀入宮

2019-01-08 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「故宮精品」因行文幽默風趣，備受眾多網友喜愛，該粉專8日廣邀社群小編參加「隆哥尾牙宴」，並將合照貼上網，讓許多人留言直呼羨慕。

故宮精品小編「隆哥」（乾隆簡稱）先前在2日貼文，表示為了犒賞小編們的辛苦，將在8日舉辦一場「滿漢御品故宮宴」，更逗趣指出：「被朕點名的小編，領旨跪安吧！」許多想參與的臉書小編紛紛留言舉手。其中家樂福小編還趁機附上自家商品目錄稱是「尾牙宴採購指南」，另外「天下雜誌」小編也跳出說：「隆哥，天下是你的，但你有看天下雜誌嗎？」結果被妙答：「一山容不得兩個天下。」

到了8日，隆哥將尾牙活動照傳上網，指出「眾卿的傲嬌可愛，朕銘記在心。眾小編若有空閒，可擇日來宮中找朕。」甚至在最後留下搞笑標籤「#朕不一定會出現」、「#朕就是這樣的漢子」、「#這樣秉性」。

此文一出，許多被邀請來的小編紛紛留言道謝「謝皇上今日邀約」，也有網友看著桌上一碗要價248元的故宮聯名泡麵表示「好想吃那碗麵」、「羨慕忌妒恨」。

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