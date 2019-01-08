「國產蔬菜的珍珠」 竹塘「霸王洋菇」法國人也稱讚

2019-01-08 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉特產洋菇，農民莊孟引、李美玲栽植比別人大一號的「霸王洋菇」，外型又白又圓，就像蔬菜類的珍珠，每次上架販售，就被搶購一空，連家樂福台灣區的前法國籍總經理都想帶回家鄉販售，為了讓民眾食得安心，他們還率先洋菇產業加入產銷履歷系統，連續3年質好味美，成為今年家樂福唯一頒發蔬菜類「最佳安心獎」肯定。

竹塘有洋菇故鄉美名，20年前曾是全國洋菇產量第一的鄉鎮，受到傳統技術落後影響，洋菇產業逐漸式微，直到近年，有農民引進環溫控制系統，維持洋菇產量與品質，莊孟引、李美玲夫妻經營「興家菇類」農場以獨特技術栽培「霸王洋菇」，吸引法商家樂福、美商好市多（costco）及全聯等賣場青睞，重新刷亮竹塘洋菇招牌。

「從事農業惟有一步一腳印。」李美玲說，7、8年前竹塘洋菇產業面臨低點，還被消費者視為低價蔬菜，不甘心血遭漠視，於是到西螺果菜市場擺攤，在努力行銷下收到許多盤商訂單，包括家樂福，不過進入大型賣場平台後生產並未鬆懈，反而主動要求加入產銷履歷制度，還投資上億設備，監控洋菇品質，都是為了讓消費者食用更安心。

家樂福全國生鮮蔬果課蔬菜採購課長張原臺表示，早期國產洋菇太小，被外國人視為只能做濃湯，直到走入產地發現興家洋菇生產尺寸達到50元硬幣以上規格，開始合作至今，家樂福每年從顧客反應、用藥習慣等評鑑中選出優良廠商，興家洋菇連續3年獲得蔬菜類最佳評價，獲獎實至名歸。

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