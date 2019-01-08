你有follow嗎？國資圖與台中市圖公布去年最熱門的書

2019-01-08 20:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館與台中市立圖書館各公布2018年年度借書排行榜，結果武俠小說當道，兩單位借書排行榜均是武俠小說居前兩名，國資圖以去年過世的金庸作品最受歡迎，「射鵰英雄傳」與「天龍八部」各佔前兩名；台中市圖前兩名也是武俠小說，但都是黃易的作品。

台中市立圖書館統計去年實體書總借閱量為1258萬8619冊次，借閱量創新高，較去年大幅增加近1成4。

台中市圖指出，文學類書籍最受讀者歡迎，並以小說體裁最為熱門，去年文學書熱門榜中，已故武俠小說大師黃易的「日月當空」、「天地明環」等作品，排前兩大。

至於武俠大師金庸去年驟然辭世，也讓「天龍八部」、「射鵰英雄傳」等作品再次掀起熱潮，雖未擠進前20大，總計金庸作品借閱超過1萬6000次，尤其獲年輕及樂齡族群受歡迎，表示經典不敗，武俠小說在不同世代人氣依舊不減。

至於國立公共資訊圖書館去年書籍總借閱量達211萬8227冊，數量約較上年度的210萬餘冊小幅增長。

國資圖統計去年前20大借書排行榜，也以武俠小說當道，尤其武俠大師金庸去年過世，包括「射鵰英雄傳」與「天龍八部」各佔年度借書排行榜前兩名，擠下前兩年黃易的「天地明環」、「日月當空」作品，今年黃易的「天地明環」則為第三名。

國資圖指出，金庸作品其實是長年深受讀者喜愛的熱門款，尤其「射鵰三部曲」、「天龍八部」、「笑傲江湖」等更是圖書館熱門借閱的「不敗熱款」，可能受到大師辭世，讓讀者重溫大師作品，一舉奪下排行榜1、2名。

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