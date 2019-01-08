20米剩3米 橋頭百年雨豆樹慘遭斷頭 護樹團體籲市府列管保護

2019-01-08 19:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋頭區明德新村保有5棵百年雨豆樹和1棵巨榕，其中4棵雨豆樹慘遭斷頭砍伐對待，2棵從原來的20米高砍到只剩下3米，如同木棍，手法兇殘，護樹團體「高雄愛樹人」代為申冤，要求農業局列入珍貴老樹保護。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，明德新村是日治時期日本政府的宿舍，當時日人在門前種植整排的雨豆樹，國民政府接收後，將日本宿舍改建為國軍眷村明德新村，至今還保留5棵百年雨豆樹和1棵巨榕，樹圍2人無法環抱，2009年時任縣長楊秋興曾將5棵雨豆樹提報珍貴老樹，但當時國防部以有售地考量為由予以拒絕，目前隸屬於國防部政治作戰局。

莊傑任說，百年雨豆樹慘遭居民不當修剪和斷頭砍伐對待，其中2棵3年前被不當修剪，但至少還有留分枝，至今樹型依然無法恢復，另2棵有20米高的百年雨豆樹，日前遭居民私自斷頭砍成只剩3米，如同木棍，手法兇殘，目前僅剩1棵雨豆樹還保持優美樹型。

高雄愛樹人將這5棵雨豆樹和1棵巨榕向農業局提報為特定紀念樹，希望市長韓國瑜能重視高市老樹不斷被胡亂斷頭修剪的現象，協助老樹保護，並用法規嚴格禁止斷頭修剪，農業局明（9日）天將實地鑑定會勘。

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