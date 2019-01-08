高雄大社蜜棗盛產 拍賣價1公斤180元

2019-01-08 20:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大社區蜜棗、芭樂即將進入盛產期，芭樂受到去年823水患影響產量略減，價格居高不下，芭樂在台北農產公司拍賣價格最高達100元，蜜棗盛產，拍賣價達1公斤180元，大社區12、13日將舉辦大社三寶農特產觀光季，聯合土雞城推出美食，要讓遊客大快朵頤。

大社區公所、大社區農會今天聯合為大社三寶農特產觀光季暖身，請來美食專家蔡季芳打造大社三寶好料理，利用蜜棗、芭樂做出「棗幸福沙拉」，並與大社區長李坤守、農會總幹事陳宏誠用另一特產牛奶做燉奶，市議員張勝富到場幫助行銷，希望為觀光季帶來人潮。

芭樂價格居高不下，陳宏誠指出，大社區芭樂品種有紅心、帝王、水晶、珍珠等，種植面積約250公頃，因為823水患影響產量略減，台北農產公司最高拍賣價格曾達每公斤100元，但市場平均價格為每台斤40、50元，農曆年後將大產。

蜜棗各品種陸續上市 年前價格持續看漲

大社蜜棗種植面積約100公頃，目前出產三木品種，在台北農產公司最好拍賣價格為1公斤180元，2週後珍寶8號、珍愛12號進入盛產，估計接近農曆年有高買氣，價格會持續上揚，農民為了調節產季，珍蜜11號在農曆年後推出，產季到清明節。

李坤守表示，今年因暖冬效應，許多冬季水果採收延後，但口感、甜度相當優良，大社區12、13日在大覺寺廣場舉辦觀光季活動，除了農特產展售，也與觀音山土雞城、義大遊樂世界、皇家酒店、天悅飯店推出美食及入園優惠方案，並有首度舉辦的觀音山健走，歡迎大家一遊。

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