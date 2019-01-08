超萌！「天線寶寶」小辮鴴 回雲林過冬了

2019-01-08 18:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「土豆鳥」小辮鴴回雲林過冬囉！不少鳥友最近都在田間捕捉到小辮鴴覓食的可愛畫面，而雲林縣元長鄉是最大的群聚地，「小辮鴴」成為雲林的搜尋關鍵字，提醒鳥友千萬不要錯過。

每年11月到隔年2、3月，花生收成不久後，農民開始翻土、灌水，田間蚯蚓、小蟲跑出來，提供豐富充足的覓食環境，吸引小辮鴴遠從西伯利亞飛來台灣過冬。牠們頭頂上長有一小撮像辮子般上翹的冠羽，被鳥友暱稱為「天線寶寶」，農民則稱土豆鳥，而叫聲又像小貓，也有人叫「田貓仔」。

雲林野鳥學會總幹事陳雪琴說，小辮鴴在台灣屬冬候鳥，身長約30公分，喜歡在田間叼出蚯蚓、小蟲子等軟體動物或昆蟲為食，元長鄉自然生態適合小辮鴴，成了熱愛賞鳥人士必到之處，「小辮鴴」成為雲林搜尋關鍵字。

20日在元長國中舉辦「土豆鳥」大普查

陳雪琴說，全台超過90％的小辮鴴集中在雲林縣過冬，20日將在元長國中舉辦「土豆鳥」大普查活動，歡迎全國鳥友及有興趣的社區鄉親共襄盛舉。

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