北台灣「3變」！未來一週天氣變化 氣象局一張圖告訴你

2019-01-08 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局稍早在臉書粉專「報天氣」中指出，受東北季風影響，未來一週天氣有3次變化，第一次為今晚（8日）到明天，第二次為10日至12日，第三次為13日，其中北台灣天氣變化較顯著，中南部則變化不大，以多雲到晴的天氣為主。

氣象局預測，今晚到明天是第一次變化，受到東北季風影響，北部及東北部雲量多，局部地區偶有短暫雨，基隆北海岸及宜蘭仍屬容易下雨區域，提醒民眾外出請攜帶雨具；中南部天氣不受影響，天氣仍較為晴朗，不過各地早晚氣溫較涼，白天北東亦偏涼，中南部日夜溫差大，南來北往的民眾記得注意溫差變化。

10日至12日，由於東北季風較弱，各地白天氣溫回暖，感受較為舒適，但早晚偏涼。但12日北部白天雲量有機會增加，使得白天高溫有略降情形；不過東部有局部短暫雨。

到了13日，東北季風又增強，屆時北部、東半部氣溫再下降，中南部依舊是日夜溫差大，天氣迎風面北部及東半部又會開始轉為有局部短暫雨，中南部仍為晴到多雲。

氣象局也提醒，9日晚至12日晨，西半部及馬祖、金門有低雲或霧影響能見度，請民眾多加留意。

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