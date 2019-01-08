網路賣「大棗夾核桃」 苗栗「紅棗王」籲：別受騙

2019-01-08 20:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專業產區，品質優良；不料，連續2年獲評鑑特等「紅棗王」的百大青農邱俊閔，遭不肖業者盜用媒體採訪畫面，在網路販售「苗栗大棗夾核桃」。公館鄉農會提醒消費者，公館沒有大棗；邱俊閔除了在自家臉書粉絲團「玉順紅棗園-紅棗王子 」呼籲消費者不要受騙，今天也報警處理。

39歲的邱俊閔，9年前因經營紅棗園的父親邱順財腰部不適，他辭去醫院護理師職務，返鄉接手紅棗，傳承父親經驗，更參加參加苗栗區農改場及農會所舉辦的紅棗經營管理課程，著重於肥料及水份的控管，採無毒、草生栽培，種出優質紅棗，前年獲百大青農，並連2年拿下「紅棗王」評鑑殊榮。

不料，他的「紅棗王」名氣，被不肖業者覬覦，被盜用他接受多家媒體採訪畫面，在網頁銷售「苗栗大棗夾核桃」。網頁宣稱採「不施化肥，不打農藥，無毒栽種，純天然有機大紅棗」的 「苗栗一等紅棗」及「美國薄皮核桃仁」的「經典搭配」。

「這種商業行為真的太糟糕！」邱俊閔說，他這2天就接到上百通消費者打來的電話，還有消費者因為聯繫不上對方，直接要跟他增加訂單；他說，這還僅是有上網查詢到他的消費者，其他的不知道有多少人被騙，呼籲消費者不要受騙。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩說，公館鄉內栽種的紅棗品種是名為「金絲棗」的小棗，長度約2～3公分，並沒有栽種大棗，研判應是中國栽種；他也呼籲消費者，若要買公館紅棗，請向在地農友或公館鄉農會選購，尤其經農會評鑑的紅棗，須經過374種農藥殘留檢驗完全零檢出，才有保障。

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