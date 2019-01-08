澎湖鄉親沒搶到春節機票？ 旅遊處受理登記機位需求

2019-01-08 20:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年春節澎湖機票都一票難求，歷經兩波搶票後，仍有不少人未能如願，澎湖縣政府旅遊處即日起至16日止受理今年春節機位需求登記，登記統計視機位需求，協調各航空公司加開班機。

澎湖縣政府旅遊處說，往年開放第二波加班機，1月8日晚間6點統一開放訂位後都仍然會有許多鄉親訂不到機位，因此，即日起每天上午8點至下午5點30分，受理民眾機位需求申請登記，可逕自上網：http://booking.penghu.gov.tw/或澎湖縣政府網頁、澎湖逍遙遊網頁連結，都可直接登記機位需求。

至於沒有網路的鄉親，可到縣議會、各旅台同鄉會及澎湖各鄉市公所、村（里）辦公處索取機位需求申請表，填妥後傳真至登記中心（傳真號碼：06-9264710）。也可到旅遊處，有專人代為填寫需求申請表，請機位需求申請人將需求日期、航線、身分證字號、聯絡電話或手機等資料備妥，若有疑問請洽專線：0800-880180，或（06）9276675。

預訂25日起通知機位安排

根據彙集需求數量，澎湖縣政府向各航空公司協調再增開包機，預訂1月25日起陸續通知機位安排及開票事宜。由於班機的加開與否，牽涉到登記人數多寡，縣府請有需求的鄉親儘速確實登記。旅遊處也呼籲若已經自行訂到機位或改變行程計畫時，請告知登記中心取消機位需求，切勿重複申請。

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