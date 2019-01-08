向侯友宜建言「降BOT案房屋稅」 業者：帶動投資公共建設

2019-01-08 21:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天至新莊視察BOT案宏匯廣場工程進度，宏匯集團提出多項希望市府協助事項，其中包括「調降BOT案房屋稅」，更說是為廣大業者請命，認為BOT案地上物在合約期滿，就要還給政府，未享不動產增值利益，BOT案房屋稅調整能帶動民間投資公共建設。侯友宜說，將會依規定每3年評定房屋現值時刻、也就是明年由稅捐處納入研議。

陪同視察的稅捐稽徵處長黃育民回應，新北市房屋稅調漲0.8倍，是配合中央政策，將30多年未檢討的房屋稅，調幅更較隔壁台北市的1.6倍低，市府更已透過建議分幢建設以及調整門牌位址等方式，協助業者降低兩案的房屋稅。

宏匯集團總裁黃坤泰當面向侯友宜提出三項希望市府協助的事項，包括打通思源路上福德三街至中央路間的分隔島，讓頭前重劃區和新莊副都心能直接連通；也希望市府協助認養基地旁的願景公園（中港大排願景館及周邊場地），打造共融遊戲場；也希望調降BOT案的房屋稅。

宏匯集團在新北有兩件BOT案，國際創新園區（宏匯凱悅嘉軒酒店、宏匯思源i-Tower）、宏匯廣場（AU捷運商城），共三棟建物。

宏匯集團說，宏匯廣場的房屋稅，每年較投標時增加5202萬元，漲幅達136％；宏匯凱悅嘉軒酒店年增947萬元，漲幅達139％；思源i-Tower為了降低房屋稅變更設計，雖然房屋稅從8107萬降到7485萬，但設計支出增加5千萬、工期增加464天。

侯友宜說，打通分隔島和協助認養公園部分，交通局、水利局會積極協助，至於調整BOT案的房屋稅，則是在3年一次的檢討中，於明年度評定時納入研議，強調市府的立場是協助業者及早營業，排除投資困難，若房屋稅降低能帶動民間投資，也是種增加稅收的方式，市府會就此案思考如何帶動經濟發展。

交通局說，思源路缺口開設因涉限高、道路錯位及緊鄰路口車流紓解影響等待評估因素，將邀各單位討論綜合評估可行性；水利局則說，中港大排願景館及周邊場地用地可做為公園使用，將積極協助。

侯友宜今天下午至新莊副都心的新北宏匯廣場工地視察工程進度，隨後則至五股工業區，參訪世界首創環保科技咖啡紗的興采實業。

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