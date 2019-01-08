苗縣府與全聯攜手惜食 媒合13機構助弱勢共餐

2019-01-08 22:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕珍惜食物、照顧弱勢，苗栗縣政府與全聯實業股份有限公司合作，推出「惜食計畫」，由全聯門市提供保存期限屆滿前的生鮮食品，再由縣府媒合社福團體、社區組織每日向全聯領取，作為社區共餐、老人服務的食材，藉此達到雙贏。縣府表示，今年計畫正式啟動，未來盼更多企業響應。

苗縣府社會處長范陽添表示，目前縣內共有13家全聯門市參與計畫，縣府也媒合13個提供共餐服務的社福團體、社區發展協會，每日與相對應的全聯門市領取即期食材，去年底試辦成效卓著，不僅避免食物浪費，同時也減輕社福團體的食材成本，遂於今年1月該計畫正式上路。

范陽添說，目前優先協助媒合提供共餐服務的團體及據點，由各單位於約每日晚間9點半，自備保鮮盒袋至配合的全聯門市收取即期的生鮮食品，作為隔天備餐使用。

目前縣內共有4600多戶中低收入戶，社區關懷據點加上C級長照站逾100個，范陽添指出，縣內社福食材需求量大，迫切需要更多企業共襄盛舉，使食物能發揮最大效益，分配給各個機構及社福團體，未來縣府會再積極媒合，盼能於18鄉鎮市皆成立類似的合作模式。

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