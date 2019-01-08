台大新主管上任 陳銘憲任副校長

2019-01-08 16:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔今正式交接上任，外傳台大校內的一級主管也將同步交接更替，名單已外流，其中與管同期競爭校長一職的台大電機系教授陳銘憲獲副校長一職，前校長李嗣涔的副手羅清華也傳將二度回鍋副校長。

根據外流名單，管中閔屬意的副校長分別是：地質系教授羅清華、電機系教授陳銘憲，以及土木系教授周家蓓等，其中陳銘憲在去年與管中閔同時競爭台大校長一職，並在最後遴選階段搶入二輪投票，但最後輸給管。羅清華則是前校長李嗣涔時代的副校長，此為二度回鍋。

其他一級主管名單如下，主任秘書哲學系教授孫效智；教務長：動科系教授丁詩同；學務長：社工系教授沈瓊桃；總務長：土木系教授葛宇甯（留任）；研發長：電機系教授李百祺；財務長：會計系教授廖珮真；國際長則由副校長周家蓓暫兼。

針對管的行政主管名單，有台大學者發現，如周家蓓、丁詩同、沈瓊桃等3人，就是去年起新組織團體、力挺管中閔上任的「台大自主聯盟」成員，質疑管「論功行賞」太明顯，憂心台大師生恐難團結，將更分裂。

新任台大主秘孫效智在媒體受訪時指出，新任主管今日走馬上任，但細節須由管中閔說明；管中閔今日上午參與第12屆校長交接典禮，會後並無受訪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/