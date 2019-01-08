世大運場館淪外燴場 柯P：委外不可能說這可以那不可以

2019-01-08 17:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運前年風光落幕，如今卻傳出接連傳出世大運場館淪為大賣場，甚至變成外燴場，引發周邊社區不滿。台北市長柯文哲今受訪對此卻是兩手一攤，指稱場館委外情形下，「不可能去跟人家講你這可以做、那不可以做」，就是照契約去做。

本報獨家今報導，繼台北網球中心淪大賣場問題，斥資廿一億元的世大運籃球館也淪外燴場，大安區臥龍里里長邱奕承爆料，教育局上週允許台灣OATH（雅虎母公司）辦尾牙，負責辦桌的喜來登飯店人員在人行道煮飯洗菜、廢水排入水溝，洗肉血水污染環境，不滿21億元場館沒提升社區質感！台北市環保局將依「廢棄物清理法」開罰；但民眾也質疑，籃球館辦桌難道未違反台北市政府OT（營運移轉）委外合約？

柯文哲下午出席活動前受訪則是兩度強調「目前場館都是委外經營」，他解釋，因此應該說如果在經營上有什麼需要幫忙的，政府會幫忙，但在委外經營的情況下，也不可能去跟人家講說你這可以做、那不可以做，還是照契約去做。

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