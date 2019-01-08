徵乾女兒贈千坪地 神秘翁稱：1牙醫助理通過初核

2019-01-08 16:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市70歲謝姓老翁去年8月在報紙徵「孝順吃素乾女兒」，希望有人替他幫祖墳掃墓、代盡孝道，他並自稱「擁有1800坪土地可認18個乾女兒」，洽詢者多，不過歷經他數個月的面試和考核，原本有3女列為觀察名單，老翁今天下午表示，僅有朱姓牙醫助理1女通過初步考核。

老翁自稱，祖先早年是台北萬華望族，留有許多祖產，讓他生活無虞，非常感謝祖先恩德，因此他每月都從苗栗北上，為爺爺奶奶、父母掃墓，他感嘆自己兒女「一次都沒去過」，讓他十分寒心。不過，老翁從不願透露兒女聯絡方式，無法取得其家人回應。

他於去年8月在報紙分類廣告刊登徵乾女兒，條件是18歲至24歲、體重不逾55公斤，每月須陪伴他至台北掃墓、整理山區土地。

這篇廣告引發議論，老翁也被質疑只徵年輕乾女兒「圖謀不軌」。老翁則稱因為女生心地較善良，而且吃素的人相信因果報應，較不會謀財害命，未來遺產也都傳承給乾女兒，若沒遇到合適人選，將會把財產捐給慈濟。

老翁也考量未來若生病需要龐大醫療支出，若1個乾女兒經濟無法負擔，也不排斥多認幾個乾女兒，他在苗栗鯉魚潭水庫附近的1800坪林地，「1800坪土地可認18個乾女兒」，未來「乾女兒們」共同負擔醫療費用，減輕照護重擔。

老翁說，去年刊登廣告後，實際面試有7、8人，起初比較有互動、列入觀察名單的有3女，分別是台北市牙醫朱姓助理、土城劉姓物理治療師和台中穆姓游泳教練；後來知道穆女做過酒店小姐，不符合「家世清白」條件，劉女也因感覺不適合，都已出局、沒有往來。

他表示，只有朱女陪他掃墓4、5次，「跟我比較投緣，會開車載我去看風景，還買智慧型手機、皮帶、涼鞋給我；她離婚了，不想再結婚，平時我們會打電話聊天，互相關心」。

老翁仍抱持著「認養18名乾女兒」的希望，他表示，會仔細挑選，觀察品行、講話，至少觀察、審查超過1年，時機成熟時召集「家族會議」，交付掃墓等任務，縱使有1、2個變卦不孝順，起碼還有其他人可以達成要求。

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