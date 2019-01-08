指管中閔僅「暫任」校長 台大教授籲知所進退

2019-01-08 16:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔今天在爭議中上任，但台大仍有部分師生不認同，如台大教授鄭秀玲在臉書直言，管涉及諸多兼職爭議，未來若遭監察院彈劾，認為其僅是暫任校長，面對爭議應誠心對外說明，知所進退。

台大經濟系教授鄭秀玲點出，台大應是台灣拚經濟的領頭羊，但管中閔涉台灣大薪酬委員和審計委員等違法兼職，放任台大有不適任校長，乃至違法程序正義的遴選委員會以既得利益姿態掌控校園，「還能奢談台大帶頭拚全民經濟嗎？」

鄭秀玲說，執政當局並不易介入已被國民黨掌控20多年的台大校園，自己也不捨在漫長管案爭議中，曾經奮勇發聲的學生代表等，也斥前教育部長葉俊榮放水聘管中閔，重申台大是納稅人血汗錢補助的國立大學，為此發出沉重呼籲。

鄭秀玲呼籲，管中閔僅是暫任校長，因其尚有監察院調查諸多兼職爭議，未來若違法屬實將遭彈劾，呼籲外界勿炒作，管案是是非問題，非藍綠或統獨問題，希望有個沒有違法的校長，管屆時應誠心對外說明，知所進退。

鄭秀玲也盼，透過法律保障其他校長候選人權益，並呼籲國民黨黨主席請黨工議事員和萬年校務代表退出台大校務會議，也要民進黨執政當局應為所當為，改革高教；自己則新成立「新前景公民智庫」，要與相關團體一起持續推動高教改革，不負年輕人期望。

鄭秀玲臉書：

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