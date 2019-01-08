台東實名制列車車程7小時 民眾怒轟：福利變懲罰

2019-01-08 17:27

〔記者王秀亭／台東報導〕台鐵東部幹線春節車票9日凌晨開放訂票，民眾卻發現，台北往返台東的實名制列車乘車時間竟達7小時，怒批美其名是台鐵給台東民眾的福利，實質上是懲罰台東人。台鐵局則說，實名制是考量花蓮至台東間各站旅客需求，停靠站較多，也拉長行車時間。

派莒光號、復興號 台鐵挨批很「應付」

台東鄉親研究春節連假火車票「訂票攻略」時，驚見今年台北往返台東的返鄉、返工實名制列車，竟是莒光號與復興號，行車時間最短也要5.5小時，最長將近7小時，且台北到花蓮只停台北幾個大站後，就直達花蓮，花蓮到台東卻是站站停靠。

台東鄉親不滿地說，今年台鐵的實名制列車簡直是對台東人的懲罰，把時間都浪費在坐火車上，覺得台鐵很「應付」，至少應加派自強號列車，還能減少火車待避、交會時間。

台鐵：增停靠站點 顧及各小站民眾需求

台鐵局則說，春節加班車都是台鐵局經整體評估後訂定，台北到台東除了加班車，還有紅眼列車、大專生69折優惠列車、台東縣政府的春節返鄉專列可選擇，而台鐵是大眾運輸工具，也應顧及花蓮至台東間各小站的民眾需求，因而實名制才會選擇以莒光號、復興號，增加停靠站點。

台鐵局指出，花東線鐵路迄今僅27%雙軌化，列車需要待避、交會時間，載運能上增加幅度原就受限，今年春節連假長達9天，建議民眾多選擇交通離峰時間的班次。

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