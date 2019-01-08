台大工會遺憾管爺在爭議中上任 籲校務會議增勞工代表

2019-01-08 16:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔在爭議中上任，對此，台大工會今天在臉書表示遺憾，點出遴選爭議讓其看見大學自治荒腔走板，亦擔憂未來校內勞動權益保障，呼籲應增加校務會議的勞工聲音，要求修法增加更多勞工代表名額，才符合大學自治精神。

台大工會臉書撰文指出，新校長今天上任，對教育部未能妥適解決校長遴選爭議，勉予同意管中閔接任校長，深表遺憾，點出台大校長遴選爭議耗時1年，無論是從遴選委員會對於利益迴避事由無積極處理，抑或是校務會議上對於校長爭議一案決議擱置，在在看見大學自治的荒腔走板。

台大工會更批，校方行政單位與決策高層，無視校內既有法規，濫權使用駐衛警制度，不僅箝制學生們的言論自由，更造成基層駐衛警勞工們增加無謂的業務負擔，至今未見道歉或負責，且管中閔、校方決策高層等面對各方質疑與衝突，始終不願正面回應，讓校內基層勞動者無所適從，擔心未來台大面臨更複雜的議題，若同樣消極處理，難保勞工權益再被犧牲。

台大工會說，校方未能深切檢討遴選爭議，也讓工會對未來校內勞動權益的保障深感擔憂；因此呼籲，提高校內勞動權益的保障，應讓校內勞工的聲音能被納入決策過程中，但校內7000多名專任、兼職的勞工中，在校務會議僅1席工友代表，工會主張修改台大組織規程，校務會議納入更多元的勞工代表與名額，才符合大學自治。

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