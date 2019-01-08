過年防堵非洲豬瘟 農委會：中國來台行李集中檢查

2019-01-08 16:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天上午在農委會舉行專家會議，學者紛紛關心邊境管理強度，尤其過年期間，民眾在台灣和中國間往來頻繁，檢疫犬不足的問題如何因應？農委會說，短期會先規劃調整檢查動線，集中檢查中國來台托運行李；長期則已經準備以第二預備金增加檢疫犬，關務署也有添購X光機計畫，研擬針對非洲豬瘟疫區來台旅客入境時掃描手提行李。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良指出，農曆年快到了，屆時將有大量人員流動，尤其我們跟中國交流頻繁，針對即將來臨的年節，檢疫犬不足的情況下，農委會如何加強查驗？農業科技研究院副院長林俊宏說，檢疫犬數量是否足夠？中國的肉品可能是很高的風險，機場檢疫犬有辦法24小時涵蓋檢驗嗎？台大獸醫專業學院教授周晉澄也指出，檢疫犬以及相關人員增加計畫要確實明訂時程，各飛行班又要如何分配？

黃金城坦承，目前國內47隻檢疫犬當然不夠，已經向行政院申請第二預備金編列經費補進，希望盡快補上檢疫犬數量，但不是用錢就買的到，還需要訓練時間，而且訓練100隻可能只有20隻可以用，大部分都不能用，

黃金城說，入境檢驗主要以X光機為主，檢疫犬為輔，桃園機場目前入境手提行李沒有通過X光掃描，只有檢疫犬在一旁抽驗，沒辦法百分之百掌握，目前也在研擬裝設X光機；防檢局動物防疫組長彭明興指出，災害應變中心第二次會議中關務署有提案採購X光機並延長檢查線，將檢疫犬位置往前移動，拉長檢查線，目前也跟桃園機場和民航局討論，中國來的班機行李集中在兩、三個轉盤，人力狗力同步集中。

至於小三通的部分，黃金城指出，小三通比桃園機場管制更嚴格，小三通搭上船後就會開始廣播宣導不能帶肉品入境，下船通道也有廣播，入境還有X光機和檢疫犬檢查，回台灣部分入境或出境金門都有嚴格檢查。

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