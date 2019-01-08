今年首例瘧疾 7旬男赴衣索比亞旅遊染病

2019-01-08 15:44

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年國內首例境外移入瘧疾，為北部70多歲本國籍男性，曾有衣索比亞旅遊史，期間未完整服用瘧疾預防性藥物而不幸感染，目前住院觀察中。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，該名個案去年12月6日至21日前往衣索比亞旅遊，出國前自行服用瘧疾預防性藥物7天後，就未再繼續服藥，返國後於27日開始反覆出現高燒、發冷、盜汗症狀，並於今年1月4日就醫，經通報檢驗確診感染間日瘧，經治療症狀已改善，目前住院觀察中，將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性為止。其餘同行團員、同住家人尚無不適症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，民眾前往瘧疾流行地區經商、旅遊，至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑自出國前至出國當中、返國後均持續不中斷服用瘧疾預防藥物，同時旅遊期間要做好防蚊措施，外出時盡量著淺色長袖長褲，並塗抹政府機關核可含敵避（DEET）成分的防蚊藥劑。

國內去年共計7例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為烏干達3例，印度、肯亞、索羅門群島及衣索比亞各1例；檢出病原體為熱帶瘧3例、間日瘧2例、三日瘧及混合瘧各1例。

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