福壽山農場 部分山櫻花「偷跑」開花

2019-01-08 16:40

〔記者歐素美／台中報導〕櫻花季不只在武陵農場！福壽山農場種植6千多棵櫻花，取名「千櫻園」（諧音「牽姻緣」），一般3月為賞花期，今年因暖冬，山櫻花等提前開放，櫻花季預估2月中旬即會提前登場，民眾上山賞花得提前預約訂房；另武陵農場除了2月櫻花季，場內的黑天鵝最近產下1隻小天鵝，萌樣十分吸睛，吸引遊客爭相拍照留念。

今年櫻花季 預估提前3週登場

福壽山農場的櫻花種類相當多，有山櫻花、富士櫻、紅粉佳人、吉野櫻、大島櫻及稀有的鬱金櫻、御衣黃櫻，場方表示，櫻花季以往多從3月初延續至3月底，但今年氣候暖和，部分山櫻花已「偷跑」開花，預估今年櫻花季將提前在2月中旬登場，民眾到福壽山農場賞櫻，不用人擠人。

福壽山農場賞櫻勝地「千櫻園」，就位在農場入場前的「柳杉大道」右側，「千櫻園」諧音「牽姻緣」，就是期盼前來賞櫻的情侶都能在美麗的景色中，牽起彼此的好姻緣。

福壽山農場表示，千櫻園裡有幾個區域種植吉野櫻，花瓣白色，花蕊則帶一點粉紅， 盛開時宛如粉白的棉花糖一樣，相當夢幻，當富士櫻、紅粉佳人櫻花開完，就是吉野櫻及大島櫻登場，春天賞櫻在農場不間斷。

武陵農場小黑天鵝萌翻

2月是武陵農場賞櫻季，今年交通管制時間尚未出爐，但過年訂房已1房難求。除了櫻花，園區行政中心前的池塘及露營區的生態池，各有1對黑天鵝，最近在行政中心前的黑天鵝產下1隻小天鵝，毛絨絨的模樣，十分可愛，吸引許多遊客拍照。

武陵農場表示，場方於10多年前向慈湖要2隻黑天鵝回農場飼養，不料，2隻都是母的，就再向木柵動物園要了1隻黑天鵝配對，這幾年，黑鵝產下小天鵝，老天鵝則年邁告終，目前園區共4隻（兩對）天黑鵝，因4隻在一起會吵架，才分別放養在行政中心及露營區，這次行政中心的母黑天鵝原本產下2顆蛋，不料，其中1顆破了，所以只誕下1隻小天黑，但要長大才分得出公母。

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