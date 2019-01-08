西濱大安段電線遭竊 逾百盞路燈失明

2019-01-08 15:31

〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路大安段與大安區南安路段因路燈線路遭偷竊，約有逾百盞路燈未亮，影響行車安全，為顧及民眾行車安全，台中市議員施志昌今日會同相關單位辦理此次會勘，評估影響路段與範圍，公路總局西濱北區工程處承諾將以工程結餘款約200萬發包進行修復，預計3月將開始動工，給用路人安全回家的路。

施志昌近日接獲大安民眾陳情指稱，西濱與大安多處路段路燈未亮，為顧及民眾行車安全，施志昌邀集交通部公路總局西濱北區工程處段長徐財立、大安區長周琇茹、南埔里里長林恭至大安區南埔路與西部濱海快速公路橋下會勘，評估路燈未亮的範圍，經工務段統計，大甲溪橋北岸大甲溪橋北岸大安二交流道、溫寮溪南岸大安一交流道、溫寮溪北岸大安一交流道、福住交流道與永安以及中山北路等路段約三公里，有超過百盞路燈未亮。

施志昌指出，立法院副院長蔡其昌服務處與地方臉書社團皆有大安鄉親反應西濱四處交流道、永安與中山北路路段路燈未亮，約自去年10月底月有竊賊偷剪電線盜賣，導致西濱4處交流道與大安多處路段路燈未亮，影響用路人行車安全。

施志昌表示，公路總局西濱北區工程處承諾將用工程結款約200萬元進行修復，預計三月開始動工，然而，過年期間不論是返鄉民眾或是遊客數量較多，也期盼西濱北區工程處能有緊急應變措施，讓南來北往的用路人能有安全的行車環境。西濱北區工程處承諾在該路段照明未修復期間工務段將設置臨時照明，以維護用路人行車安全。

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