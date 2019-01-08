清真寺旁開豬腳店 豬頭招牌惹怒穆斯林

2019-01-08 15:27

［記者許倬勛／桃園報導］隱身在平鎮區忠貞市場內的龍岡清真寺，有近一甲子的悠遠歷史，是桃園穆斯林的信仰中心，未料上個月在寺廟旁竟開了間小吃攤，大剌剌把「萬巒豬腳飯」招牌設立在清真寺下，招牌上還有個顯眼的豬頭，引起信徒強烈不滿、視為魯莽的挑釁，要求小吃店撤除招牌。店家低調回應，設立招牌前沒想太多，月底會撤除招牌，尊重不同信仰。

龍岡清真寺創建於1964年，當時因滇、緬游擊部隊撤回台的教親及眷屬無法常到台北清真寺誦經禮拜，透過中國回教協會向各地教親募捐，在中壢購得392坪土地，先建造可容納150人的禮拜殿，1989年間增建為現今規模的清真寺。

未料有穆斯林發現，上月寺廟旁新開的小吃攤，竟把印有「豬頭」的招牌設立在清真寺下方，讓視豬隻為不潔之物、禁吃豬肉的信徒為之氣結，「光聞到道就令人噁心」，要求店家撤除招牌。

記者實地走訪這間小吃店，中午有3組客人在店內用餐，生意似乎未受影響，前來龍岡清真寺禮拜的民眾說，伊斯蘭教徒忌豬是很基本的常識，雖然小吃店未觸犯法令，但大可不必把「豬頭」置放在寺名底下，前來祈禱的移工很多，會讓人有「台灣人不懂尊重其它宗教」的聯想，相當不妥；也有民眾認為，僅是一面小招牌無傷大雅，不用過分計較。

市議員舒翠玲表示，自小吃店招牌設立後，很多穆斯林向他陳情，紛紛表示受到冒犯，她於日前到場會勘，經與店家協調，店家表示當初沒想太多，造成民眾誤會實在很抱歉，為表示對不同信仰的尊重，將在月底前撤除招牌。

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