流感進入流行期再增5死 雙病毒共同流行

2019-01-08 15:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診就診共計7萬6562人次，已進入流行期，並新增24例重症、5例死亡，其中，死亡人數為去年10月本流感季至今單週新增最多紀錄；目前近4週社區流感病毒為H3N2與H1N1共同流行，預計農曆春節將攀上疫情高峰，但可望較往年緩和。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增5例死亡個案為3女2男，介於40至91歲，均有其他潛在病史、未接種本季流感疫苗，幾乎都在上呼吸道症狀發生後約2、3天就醫，並併發肺炎，最後因敗血症休克而亡。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，本流感季累計188例重症，感染型別以H3N2、H1N1為主，其中18例死亡；近4週社區流感病毒則是為H3N2與H1N1共同流行，各占45.3%。近期北半球溫帶地區國家流感活動度上升，各國以H1N1為主，但新加坡以H3N2、歐洲以H1N1與H3N2共同流行。

疾管署副署長羅一鈞強調，估計農曆春節期間將達到疫情高峰期，但因為暖冬的關係，今年流感流行期約延遲半個月報到，預期高峰期疫情也會較往年緩和。

羅一鈞也提醒，目前公費流感疫苗已使用超過511萬劑，尚有成人劑型約9.3萬劑、幼兒劑型約3.9萬劑，預計1、2週內各縣市會陸續用完，但1月底會再補上約13萬劑，建議民眾接種疫苗前，可先於當地衛生局網頁查詢院所，並於接種前再次電洽院所確認，以免撲空。

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