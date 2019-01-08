竹市街頭藝人審查啟動 今年首度開放團體報考

2019-01-08 15:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市2年一度的街頭藝人資格認證審查即將開跑，文化局表示，即日起到15日止，受理街頭藝人認證審查報名，預計27日辦認證審查作業，今年更首度開放「團體」報名，歡迎在各領域有藝術專長的達人來報名，活絡竹市街頭的藝文表演模式。

新竹市從2010年開辦「街頭藝人認證審查」，吸引各地藝文表演好手報考，2014年起開放縣市街頭藝人換證制度，並改為2年一試，平均通過率達6成；已有463名合格的街頭藝人，其中320人通過考核，142人是換證，是竹市街頭藝文的生力軍。

文化局長黃竫蕙表示，今年街頭藝人認證審查分「表演藝術」、「視覺藝術」及「創意工藝」等三類，不分國籍都可報考，且首度開放團隊報考，評分項目以「展演技巧與台風」、「觀眾互動性」、「表演內容適當性」、「展演設備與其他創意」等四大項，平均達80分以上者就可通過審查，成為合格的街頭藝人，可在站前廣場、迎曦東門城、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、18尖山、青草湖、228公園等八處場地申請演出。

文化局表示，今年新竹市街頭藝人認證審查分個人組及團體組，年滿16歲都可報名參加，團體組最多以6人為限，未滿20歲者須檢附法定代理人同意書；外籍人士須檢附有限期限至少6個月以上合法居留證或工作許可函（證）影本，報名到15日。可電洽：03-542-0121轉306許小姐。

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