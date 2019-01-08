日本信濃鐵道彩繪列車抵竹南 鐵道迷瘋狂搶拍

2019-01-08 15:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣鐵路EMU500型區間號列車「變裝」成為日本信濃鐵道彩繪列車，今早從彰化站首發車，中午12點5分抵達終點站竹南車站，吸引許多鐵道迷搶拍「英姿」，有追火車7、8年的資深陸姓鐵道迷特地從台北南下彰化，就為一睹信濃彩繪列車的風采，搭到首航車也大呼值得。

台鐵表示，為推廣鐵道旅遊及台日友好，去年3月與日本信濃鐵道株式會社簽訂友好鐵路協定，雙方將列車互換塗裝，台鐵將EMU500型區間號列車，從原本銀色相間的車體彩繪成墨綠、橘紅及白色相間的日式風格，一進站就相當吸睛。

彩繪列車今早從彰化車站發車，許多鐵道迷已迫不及待搶搭首航，資深陸姓鐵道迷說，首次在台灣看到這種彩繪列車，所以今日特地從台北到彰化搭車，隨著列車欣賞海線風光，到達終點竹南站後，吸引大群鐵道迷圍著列車不停搶拍。

台鐵表示，塗裝信濃115系彩繪列車的區間車無特定班次，且僅四節車廂，未來將行駛於彰化至新竹的西部海線區間，預計會行使3年，民眾搭車時不妨多加留意，幸運的話也可搭上這輛全台獨一無二的日式彩繪列車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/