新店區公所推平權教育 地下道和植物園添風景

2019-01-08 15:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局選出代表性別平權、家務共享的吉祥物「企鵝暖爸」，以壁畫和卡通玩偶等公共藝術形式出現在新店區碧潭的人行地下道和二叭子植物園，改善公共空間的單調視野，增加親子休閒娛樂話題，達到軟性宣導性別平權理念的效果。

新店區長林煌源說，碧潭橋頭天闊地下道是行人由環河路到碧潭風景區的必經之路，使用率很高，原本地下道牆面是潔白的磁磚、色系單調，區公所為配合政策，翻轉刻板印象，月前針對地下道進行改造，採用崇光女中的性別平權畫作點綴地下道空間，也讓老弱婦孺行走感覺安全友善又貼心。

「企鵝暖爸」是2016年經新北市政府票選活動，票選第1名最能代表性平的動物，攫取企鵝爸爸會分擔企鵝媽媽孵化養育子女責任的形象與意念，任命「企鵝暖爸」為新北性平CEO，負責巡迴各地宣傳性平。

新店區公所不僅在人行地下道以畫作呈現「企鵝暖爸」影像，也規劃在二叭子植物園豎立可愛的卡通玩偶，達到宣導性別平等、家務共享的功效。

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