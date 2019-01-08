苗栗火旁龍「期末考」 聯大龍隊「ALL PASS」

2019-01-08 15:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕火旁龍為國內特殊元宵活動之一，國立聯合大學於前年起，鼓勵學子組隊參加，讓文化向下扎根；聯大文化觀光產業學系、土木與防災工程學系的學子，於去年9月起，學習糊龍、舞龍，並於今天秀出所學成果，展現舞龍的力與美，通過「期末考」，也宣告聯大今年火旁龍不缺席。

火旁龍期末考今天在聯大八甲校區展開，採隨堂抽考的方式，考驗文觀系、土木系學子2尾龍隊的舞龍套路，2隊第一題均抽到祥龍戲水，第二題分別為騰雲、蟠龍。2隊展現辛苦所學，在鑼鼓節奏聲中，完成指定動作，讓主考官苗栗市長邱鎮軍、聯大客家學院院長林本炫都給予高度肯定，舉牌「PASS」。

這場火旁龍期末考，也吸引師生觀賞，包括多名國際交換學生，也下場體驗感受在地文化之美，象徵苗栗火旁龍推向國際。

聯大校長蔡東湖表示，聯大執行教育部深耕計畫就是要與在地結合，希望能跟大苗栗地區結合，發展苗栗的文化，讓大學更深入在地文化。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，聯大是苗栗最高學府，海拔也最高，火旁龍與聯大學子結合，是好兆頭，尤其大學青年願意參與火旁龍，更代表代表文化的傳承。

聯大龍隊學子，自去年9月起學習糊龍，並接受龍隊套路動作訓練，為此犧牲假日；但他們表示，在糊龍中，見識到竹編技藝精妙，套路訓練感受到團隊默契與力量的凝聚，尤其當套路連貫、一氣呵成，更是成就感十足。

邱鎮軍表示，聯合大學於前年起，鼓勵學子組隊參加火旁龍，不少學生即使畢業，還會從外地回來苗栗參加，回憶學生時光，除代表文化傳承，也象徵行銷成功；兩尾龍隊也將受邀參加2月13日祥龍點睛、2月16日民俗踩街、2月17日火旁龍之夜及21日深夜的化龍返天等一系列苗栗火旁龍活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/