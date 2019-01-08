技藝教育成果發表 母親直呼女兒長大了！

2019-01-08 15:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中技藝教育課程推動多年，因應教育部國教署於去年8月修正技藝教育課綱，107學年度增設「醫護職群」；基隆市政府教育處委託經國管理暨健康學院今天舉辦技藝教育成果發表會，共有餐旅、家政及醫護職群成果，有家長看到女兒居然會做車輪餅，直呼「真開心！女兒長大了。」

基隆市信義國中、建德國中、正濱國中、暖暖國中與八斗國中，五所學校83位學生這學期到經國學院參加技藝教育課程，利用每週二早上8點到11點半的時間，83位學生分別報名家政、餐旅與醫護職群；下學期可以再報名參與其他職群課程。

信義國中陳禹潔、李佳恩參與車輪餅製作，陳禹潔說，本來以為餐旅職群課程就是學烹飪，沒想到從房務到外場的服務生工作，乃至於內場的烹飪廚藝與餅乾烘焙，真的是學問；陳禹潔說，還是做個單純的消費者比較輕鬆，就算是看似簡單的車輪餅，要皮薄餡厚，好吃又不烤焦，真的也是功夫。

陳禹潔的媽媽說，她看到女兒站在車輪餅的攤位前做事，有模有樣，替她感到開心也驕傲，希望她能找到自己有興趣的事，努力鑽研才會有成果。

教育處長陳素芬說，今天到場參加國中技藝教育成果發表會，看到每一位孩子找到自己有興趣的技藝教育，希望他們將來都能持續鑽研，走出自己的道路。

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