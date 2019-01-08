新北市去年稅收 成長2.70％

2019-01-08 14:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府稅捐稽徵處公布107年度稅收，實徵淨額597.34億元，較預算數552.76億元超收44.58億元，達預算數之108.06％；與前一年度各項稅收實徵淨額581.63億元相較，增加15.71億元稅收，成長2.70％。

稅捐處表示，去年度各項稅收均較預算數增加，房屋稅累計實徵淨額130.29億元，較預算數113.90億元超徵16.39億元為最多；其次為土地增值稅累計實徵淨額184.96億元，較預算數174.36億元超徵10.60億元。另與106年度實徵數相較，增加部分以娛樂稅2.97億元較106年度2.41億元，成長23.24％為最多。

另107年度土地增值稅申報件數180,201件，較106年度申報件數162,440件增加17,761件，累計實徵淨額184.96億元，較106年度實徵淨額192.14億元減少7.18億元；107年度契稅申報件數72,493件，較106年度申報件數66,227件增加6,266件，累計實徵淨額29.21億元，較106年度實徵淨額25.53億元增加3.68億元。

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