高捷岡山路竹延伸段 必要性遭疑再卡關

2019-01-08 15:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕著眼於地區及產業發展，高雄捷運局打算進行高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）開發，今於環保署進行專案小組第3次初審會議，會中此條捷運線的必要性受到高度關注，不過由於資料不足，遭專案小組委員裁定補充資料再審，將得召開第4次會議。

岡山路竹延伸線總長13.09公里，第二階段路線佔其中11.63公里，設置7座車站，連線包括高雄科學園區、本洲產業園區，被視為是高雄都會區北向交通路網重要一部分，可服務未來產業廊帶7.5萬就業人口，也可以透過與台鐵相互轉乘健全路網，並增進綠色運輸。

路竹區公所出示20里里長贊成興建聲明書，但當地民眾卻質疑，開發單位很多答應的事情都沒做，像是停車場等，也沒有充分跟民眾溝通，台一線拆遷涉及許多爭議，不同單位說詞不一，甚至有民眾質疑蓋捷運是不是為了炒地皮。

高雄捷運局工程局則回應，針對轉乘停車都已經規劃完成，並已經以工程技術去克服需要拆台一線周邊房子的問題，且很重視對民眾的溝通，持續強化相關機制。也強調這對產業廊帶發展有幫助，是高雄市長韓國瑜列為綠燈建設的項目。

不過有環評委員對條路線的興建必要性存疑，他分析，其實這條路線需求低，估計部分車站在尖峰小時人次大概在200至400人次間，與台鐵最為鄰近的2站尖峰小時人次則約900至1000人，那為何不在台鐵沿線設站？興建的必要性應該說得更清楚，也要考慮對民眾的影響。也有委員提到，如果非得蓋，或許可以考慮分階段，先蓋效益相對高的區段。

會議最後裁定全案需補件再審，後續必須提出包括路段開發必要性、與台鐵之競合關係、班次票價、改由台鐵開發可行性；各設站地點需求性特色、轉乘接駁供需規劃；循台一線設置之衝擊性及敏感性，沿線居民所受景觀衝擊及噪音振動等負面影響等說明資料。

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