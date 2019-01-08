新北市環保局春節大掃除！小年夜、除夕加班收運初一到初三停收

2019-01-08 14:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局提前公布農曆年除舊清運方案，環保局今年2 月 3 日小年夜當天，雖逢週日為清潔隊例行停收日，但考量市民大掃除仍有垃圾排出需求，各區清潔隊員2月3日停止休假、加班收運，2月4日除夕當天自早上加班收運至傍晚6時收班，農曆初一至初三（2月5-7日）停收垃圾，農曆初四 （2月 8 日） 起恢復正常垃圾收運。

環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，清潔隊為讓市民朋友可以開心過個乾淨好年，小年夜週日當天全面停止休假，優先為市民服務，除夕當天提早從上午開始加班收運，直到除夕傍晚 6 時才收班，屆時將以播放垃圾車響鈴音樂方式通知市民，另可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態 （網址： https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/）。

農曆初一到初三停止收運垃圾，初四 （2月8日） 起才開始恢復垃圾正常收運，考量春節期間，部分民眾還是會有清垃圾需求，各區清潔隊仍將提供69處垃圾定點收運，69處垃圾定點收運站位置及開放時間可至「新北樂圾車」網站查詢。

民眾在春節前如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，市民可提前於 27日（日）前只要撥打免付費電話 0800-010-857（ 鈴一鈴幫我清 ） 或各區清潔隊專線預約後，即可依約定時間、地點將家具搬出，28日（一）至 2 月4日 （一）（除夕）期間僅受理預約年後清運登記案件，2月8日 （初四）起則恢復正常收運。

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